Американський актор Тімоті Шаламе після виходу фільму "Дюна" став одним з найпопулярніших молодих акторів Голлівуду

Як повідомляє Politeka.net, 25-річний актор вже не перший рік активно розвиває свою кар'єру. Він дебютував в рекламах і короткометражних фільмах, після чого одного разу потрапив в популярний американський серіал «Батьківщина». Його кар'єра розвивалася стрімко після кількох вдалих ролей у іменитих режисерів.

Сьогодні Шаламе один з найбільш затребуваних акторів Голлівуду. Його звуть на головні ролі в блокбастери і фільми з високим рейтингом очікування. Останнім знаковим фільмом для молодої зірки стала картина»Дюна". Незважаючи на такий юний вік, актор встиг отримати номінацію на «Оскар» і «Золотий глобус».

Після кількох успішних ролей за актором стали стежити мільйони фанатів. У Instagram зірка радує шанувальників рідкісними кадрами зі зйомок. У свіжій сторіс Тімоті Шаламе показав, що ще не готовий дорослішати. 25-річний хлопець засвітив свої шкарпетки з мультиплікаційним персонажем.

Нагадаємо, що у зірки "Дюна" знайшовся двійник, схожість вражає.

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