Американский актер Тимоти Шаламе после выхода фильма «Дюна» стал одним из самых популярных молодых актеров Голливуда

Как сообщает Politeka.net, 25-летний актер уже не первый год активно развивает свою карьеру. Он дебютировал в рекламах и короткометражных фильмах, после чего однажды попал в популярный американский сериал «Родина». Его карьера развивалась стремительно после нескольких удачных ролей у именитых режиссеров.

Сегодня Шаламе один из самых востребованных актеров Голливуда. Его зовут на главные роли в блокбастеры и фильмы с высоким рейтингом ожидания. Последним знаковым фильмом для молодой звезды стала картина «Дюна». Несмотря на столь юный возраст, актер успел получить номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».

После нескольких успешных ролей за актером стали следить миллионы фанатов. В Инстаграм звезда радует поклонников редкими кадрами со съемок. В свежей сторис Тимоти Шаламе показал, что еще не готов взрослеть. 25-летний парень засветил свои носки с мультипликационным персонажем.

Напомним, что у звезды "Дюна" нашелся двойник, сходство поражает.

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