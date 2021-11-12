Американская актриса, певица, танцовщица и модель 25-летняя Зендая попала в неловкую ситуацию с платьем во время дефиле по красной дорожке.

Артистка стала популярной, снявшись в роли Мишель «Эм Джей» Джонс в супергеройском боевике «Человек-паук: Возвращение домой» и в музыкальной драме «Величайший шоумен», пишет Politeka.net.

В начале сентября актриса со своим коллегой Тимоти Шаламе появилась на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля во время премьеры нового фильма "Дюна". Выход в свет двух актеров произвел большой фурор, и до сих пор его обсуждают.

В частности, несколько часов назад в одной из групп в Инстаграм опубликовали видео конфуза актрисы. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). На кадрах Зендая дефилировала по красной дорожке, когда шлейф ее платья скомкался. Звезда остановилась и подкинула его ногой, тем самым расправив.

За три часа пост собрал сотню просмотров.

"Идеальная ​​даже, когда поправляет ногой платье", "Ребята, почему так смешно???? 😂", "Это очень смешно", - написали пользователи сети.

Отметим, Зендая начала свой путь в Голливуд с работы моделью, а также в подтанцовке, а затем последовали роли в сериалах.

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