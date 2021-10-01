Американский актер, звезда «Дюны» Тимоти Шаламе засветился на красной дорожке со своей партнершей по съемкам, актрисой и певицей Зендеей
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек актера в Инстаграм появилось видео, снятое на одной из красных дорожек. Журналисты ждали двух главных героев фильма «Дюна», чтобы пообщаться с ними. Тимоти выбрал для выхода в свет красивый голубой костюм. Его волосы традиционно жили своей жизнью. Зендея надела очень пикантное платье с обнаженной спиной. Было видно, что такой наряд доставляет стройной красотке дискомфорт.
«Скучаю по этому дуэту», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях поклонники актеров оставили массу приятных слов.
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«Я тоже скучаю по ним! Ну что ж, нам нужно подождать, пока, возможно, появится сезон наградных шоу и часть 2!», «Я люблю эту пару», «Мне нравится, как Тимми смотрит на нее, когда проходит мимо», «Тимати, ты - звезда!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тимоти Шаламе в странной одежде появился на встрече с фанатами: «Прекрасен в любом виде».
Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе растрогал фотографией с любимой партнершей: «Идеальная пара».
Также Politeka писала, что Тимоти Шаламе неприятно удивил поведением на красной дорожке.