Американський актор, зірка нового блокбастера «Дюна» Тімоті Шаламе здивував дивним луком на зустрічі з шанувальниками

Як пише Politeka.net, після виходу кількох успішних картин з Шаламе в головній ролі він став одним з найпопулярніших молодих голлівудських акторів. 25-річний Шаламе активно будує свою кар'єру, з кожним роком отримуючи все більш круті ролі. Незважаючи на такий юний вік Шаламе вже був номінований на кілька престижних премій, включаючи «Оскар» і «Золотий глобус». При цьому дебют актора відбувся в рекламі.

На свіжому знімку, який з'явився на одній з фан-сторінок актора в Instagram, актор засвітився на зустрічі з фанатами. Він був одягнений в безглуздий різнокольоровий светр.

"Симпатичний хлопчик", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу теплих слів для свого кумира.

"Прекрасний в будь-якому вигляді", "Який милий", "Що за дивний светр? Але йому все одно пасує", "не боїться бути собою", «Милашка», "мій краш", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе показав, що ще не готовий дорослішати: кадри.

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