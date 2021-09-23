Американський актор, зірка нового блокбастера «Дюна» Тімоті Шаламе здивував поведінкою з дівчиною

Відомий артист у 25 років став одним з найуспішніших акторів Голлівуду, пише Politeka.net.

Актор вже став номінантом престижних премій, включаючи "Оскар" і "Золотий глобус", але ж починав він свій шлях зі зйомки в рекламі.

На початку вересня актор з'явився на червоній доріжці 78-го Венеціанського кінофестивалю під час прем'єри нового фільму "Дюна". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артист відвідав захід разом з колегою Зендеєю. Відео з ними опублікували в російськомовній фан-групі актора. Коментатори помітили одну деталь - коли Тімоті Шаламе вийшов з машини, він не подав руку актрисі. Також деякі обговорили образи зірок.

"Все відмінно... Наряди, зачіски... Проте. Чоловік навіть руки не подав, щоб допомогти вийти з машини... Якось неблагородно" - "Так, нам це відразу впадає в очі. Може у них це так треба", "Не бачу абсолютно ніякої краси", "Бооожеее...які вони красиві", "де там шикарність?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, зараз в країнах Європи й США все більше розмиваються гендерні межі, тому таке правило етикету, як "подати руку жінці" поступово відходить в минуле.