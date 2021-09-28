Американський актор, зірка гучної "Дюни" Тімоті Шаламе зворушив спільним фото з відомою актрисою Сіршею Ронан

Як передає Politeka.net, Тімоті Шаламе і Сірша Ронан вже встигли знятися разом у трьох картинах. І, судячи з усього, парочка не збирається на цьому зупинятися. У ЗМІ раз у раз приписують молодим людям роман, але вони переконують, що між ними лише міцна дружба.

В одному з інтерв'ю Сірша зазначила, що у них з Тімоті виходить переконливо грати любов і страждання перед камерами.

"Романтики між нами немає. Тімоті важливий мені як близький, рідний друг", - заявила Ронан, додавши, що він більше, ніж будь-який коханець.

На фан-сторінці в Instagram, однак, Сірша і Тімоті виглядали як справжня пара.

"Фільм "Маленькі жінки" Грети Гервіг", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили кілька теплих відгуків про екранний дует.

"Ідеальна пара", «Кращий екранний дует», «майбутнє Голлівуду», «вони прекрасні», «так мені подобається їх дует», "нехай знімаються разом і далі", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе показав, що ще не готовий дорослішати: показові фото.

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