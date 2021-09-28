Американський актор, зірка гучної "Дюни" Тімоті Шаламе зворушив спільним фото з відомою актрисою Сіршею Ронан
Як передає Politeka.net, Тімоті Шаламе і Сірша Ронан вже встигли знятися разом у трьох картинах. І, судячи з усього, парочка не збирається на цьому зупинятися. У ЗМІ раз у раз приписують молодим людям роман, але вони переконують, що між ними лише міцна дружба.
В одному з інтерв'ю Сірша зазначила, що у них з Тімоті виходить переконливо грати любов і страждання перед камерами.
"Романтики між нами немає. Тімоті важливий мені як близький, рідний друг", - заявила Ронан, додавши, що він більше, ніж будь-який коханець.
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На фан-сторінці в Instagram, однак, Сірша і Тімоті виглядали як справжня пара.
"Фільм "Маленькі жінки" Грети Гервіг", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях шанувальники залишили кілька теплих відгуків про екранний дует.
"Ідеальна пара", «Кращий екранний дует», «майбутнє Голлівуду», «вони прекрасні», «так мені подобається їх дует», "нехай знімаються разом і далі", - пишуть шанувальники.
Нагадаємо, що Тімоті Шаламе показав, що ще не готовий дорослішати: показові фото.
Також Politeka розповідала, що Тімоті Шаламе неприємно здивував поведінкою на червоній доріжці: "якось неблагородно".
А ще Politeka писала, що Тімоті Шаламе в дивному одязі засвітився на зустрічі з шанувальниками: «прекрасний».