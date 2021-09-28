Американский актер, звезда нашумевшей «Дюны» Тимоти Шаламе растрогал совместным фото с известной актрисой Сиршей Ронан

Как передает Politeka.net, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан уже успели сняться вместе в трех картинах. И, судя по всему, парочка не собирается на этом останавливаться. В СМИ то и дело приписывают молодым людям роман, но они убеждают, что между ними лишь крепкая дружба.

В одном из интервью Сирша отметила, что у них с Тимоти получается убедительно играть любовь и страдания перед камерами.

«Романтики между нами нет. Тимоти важен мне как близкий, родной друг», - заявила Ронан, добавив, что он больше, чем любой любовник.

На фан-страничке в Инстаграм, однако, Сирша и Тимоти выглядели как настоящая пара.

«Фильм «Маленькие женщины» Греты Гервиг», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили несколько теплых отзывов об экранном дуэте.

«Идеальная пара», «Лучший экранный дуэт», «Будущее Голливуда», «Они прекрасны», «Так мне нравится их дуэт», «Пусть снимаются вместе и дальше», - пишут поклонники.

Напомним, что Тимоти Шаламе показал, что еще не готов взрослеть: показательные фото.

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