Звезды «Дюны» - известный актер Тимоти Шаламе и актриса Зендея стали одной из самых обсуждаемых пар после выхода блокбастера на экраны.

Как пишет Politeka.net, 25-летние молодые актеры сыграли главные роли в нашумевшем фильме «Дюна». Несмотря на то, что Зендея появилась лишь в нескольких эпизодах, в последующих частях она сыграет важную роль в фильме.

Во время и после съемок картины актеры очень много общались, участвовали в промо-акциях и появлялись вместе на красных дорожках. Это положительно повлияло на их отношения. Поклонники даже стали приписывать паре роман. На видео, которое появилось на фан-странице, собрали самые трогательные эпизоды со звездами.

«Их энергия», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники пришли в восторг.

«Я так люблю их», «Какие талантливые, красивые и удивительные», «Это лучший дуэт», «Дуэт, который нам был нужен, но мы были заняты мыслями о Томе и Зендее», «Лучшая парочка», «Они пара?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тимоти Шаламе удивил образом на съемках у именитого режиссера: «Что с прической?».

Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе засветился рядом с Леонардо Ди Каприо.

Также Politeka писала, что Тимоти Шаламе замахнулся на легендарный образ Джонни Деппа.