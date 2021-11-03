Відомий молодий актор, зірка "Дюни" Тімоті Шаламе здивував зовнішнім виглядом в компанії двох голлівудських зірок, в черговий раз змусивши говорити про себе.
Як передає Politeka.net, 2021 рік став для актора дуже насиченим. На екрани вийшов блокбастер "Дюна", який змусив говорити про молодого актора весь світ. Трохи пізніше в кіно вийшов фільм легендарного режисера Уеса Андерсона "Французький вісник", в якому також засвітився 25-річний Шаламе.
До кінця року на екранах з'явиться ще один фільм з його участю. Компанію молодому акторові складуть два оскароносних актора - Дженніфер Лоуренс і Леонардо Ді Капріо. В Instagram з'явився новий кадр з фільму, в якому з'явиться зоряна трійця.
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Відомо, що фільм "Не дивись вгору" - це комедія в жанрі політичної сатири. Тімоті Шаламе виконає у фільмі дуже незвичайну роль. На фото він з'явився з довгим зарослим волоссям і в дивному одязі.
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