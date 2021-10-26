Голлівудський актор Тімоті Шаламе, який став неймовірно популярним по всьому світу після фільму "Дюна", показав закулісся останніх картин, в яких він знімався.

Як пише Politeka.net, в 2021 році вийшло відразу три фільми за участю актора. Він знявся в "Дюні", комедії "Не дивіться наверх", а також у фільмі Уеса Андерсона "Французький вісник". На свіжих фото, які 25-річний актор опублікував в мережі, він позував з іменитими режисерами. На одному кадрі патлатий Тімоті сидів на столі поруч з Андерсоном, а на другому – дивився на свою роботу з режисером «Дюни».

«З Уесом на зйомках TFD і Денисом на зйомках DUNE", - підписав фото актор.

У коментарях йому залишили масу приємних слів і відгуків про його дивну зачіску на першому фото.

"Що із зачіскою?", "Вітаю з успіхом!", "Так пишаюся тобою, Тіммі", «який ти талановитий», «Мій улюблений актор», «як мило», «який патлатий», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе і Зендея вразили видом на червоній доріжці: "Король і королева".

Раніше Politeka писала, що Тімоті Шаламе показав, як зірка "Аквамена" виглядає в реальному житті.

A ще Politeka повідомляла, що Тімоті Шаламе в брутальному образі вразив прихильниць: "Просто неймовірний".