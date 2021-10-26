Голлівудський актор Тімоті Шаламе, який став неймовірно популярним по всьому світу після фільму "Дюна", показав закулісся останніх картин, в яких він знімався.
Як пише Politeka.net, в 2021 році вийшло відразу три фільми за участю актора. Він знявся в "Дюні", комедії "Не дивіться наверх", а також у фільмі Уеса Андерсона "Французький вісник". На свіжих фото, які 25-річний актор опублікував в мережі, він позував з іменитими режисерами. На одному кадрі патлатий Тімоті сидів на столі поруч з Андерсоном, а на другому – дивився на свою роботу з режисером «Дюни».
«З Уесом на зйомках TFD і Денисом на зйомках DUNE", - підписав фото актор.
У коментарях йому залишили масу приємних слів і відгуків про його дивну зачіску на першому фото.
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"Що із зачіскою?", "Вітаю з успіхом!", "Так пишаюся тобою, Тіммі", «який ти талановитий», «Мій улюблений актор», «як мило», «який патлатий», - пишуть користувачі Мережі.
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