Два суперактера Тімоті Шаламе і Джейсон Момоа, які зараз на піку слави після фільмів "Дюна" та "Аквамен", засвітилися разом на одному цікавому кадрі.

Так, Шаламе опублікував у своїх "сторіз" в Instagram загальне фото з колегою по знімальному майданчику "Дюни" Джейсоном Момоа. Тімоті показав, як вони виглядають у звичайному житті, передає Politeka.net.

Якщо з Шаламе все зрозуміло, то ось Момоа, якому дістаються в основному ролі войовничих брутальних красенів, здивував зовнішнім виглядом. Джейсон позував у світлій сорочці й джинсах з високою талією на ґудзиках. Жіноча сумочка, окуляри, підвіска та перстень доповнили його образ. Актор нависнув над Шаламе, немов скеля, та поклав руку йому на плече і вскинув підборіддя. Тімоті теж намагався виглядати "крутим", склавши пальці в "пістолет".

Зазначимо, 42-річний Момоа, актор родом з Гаваїв, прославився ролями у фантастичних бойовиках і фентезі, таких як «Конан-варвар», «Гра престолів», «Аквамен», «Зоряна брама: Атлантида».

Кар'єра 25-річного Тімоті Шаламе стартувала з ролі в серіалі "Батьківщина". Після чого він дебютував у повнометражному кіно в картині "Чоловіки, жінки і діти" та згодом з'явився в науково-фантастичному фільмі "Інтерстеллар". Нещодавно стало відомо, що після "Дюни" Шаламе виконає головну роль у фільмі «Чарлі і шоколадна фабрика», де зіграє Віллі Вонку.

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