Голливудский 25-летний актер Тимоти Шаламе, который покорил миллионы сердец, снявшись в фильме «Дюна», заставил поклонниц пищать от восторга.

Как сообщает Politeka.net, мировая премьера «Дюны» состоялась 3 сентября, но в кинотеатрах фильм выходил в разное время. Украинцы уже успели посмотреть фильм, а вот американцы увидят его только с 22 октября. В связи с предстоящей премьерой, звезды фильма отправились в Голливуд.

Тем временем, поклонники в сети публикуют самые яркие кадры из фильма, предвкушая премьеру. На одной из американских фан-страничек звезды появился кадр, на котором Тимоти Шаламе позировал в брутальном образе из фильма.

В комментариях поклонницы пришли в восторг от увиденного.

«Лучший из лучших», «Я уже смотрел этот фильм, и это было чертовски чудесно», «Я уже видел это 4 раза! У нас он выпущен 16 сентября», «Какой милый», «Он просто невероятный актер», «Образ бомба», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тимоти Шаламе насмешил поведением на съемках фильма о Вилли Вонке.

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