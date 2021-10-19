Актор Тімоті Шаламе та його колега з "Дюни" співачка Зендея зірвали овації, з'явившись на червоній доріжці в Лондоні.
Парочка разом з іншими акторами з "Дюни" побували на черговій прем'єрі цієї гучної картини. Як відомо, 25-річний Шаламе і його ровесниця Зендея подружилися під час зйомок і продовжують бути хорошими приятелями після виходу "Дюни".
На доріжці вони вели себе невимушено і розкуто: посміхалися, сміялися і навіть виконали танець. Шаламе поділився одним з соковитих кадрів у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Зендая позувала в довгій білій сукні Rick Owens зі шлейфом, а її партнер по знімальному майданчику вибрав чорний костюм Alexander McQueen.
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"Дюна вже тут", - підписав кадр Тімоті.
Публіка з ентузіазмом коментує побачене:
"Не вистачає компліментів, щоб описати, наскільки ідеальна Дюна і ти ♥"
"довелося тричі перевірити, що це ви, а не фанатський аккаунт 😅"
"Уявіть, що вам ніколи не доводилося вибирати картинку, на якій один з вас добре виглядає, а інший - ні"
"Мій король і королева"
"Я бачу тільки двох хороших друзів😌"
"Ви, друзі, чудово виглядаєте, пишаюся вами".
Нагадаємо, що Тімоті Шаламе і Зендея з "Дюни» наробили шуму видом в епатажних нарядах:" вибрані»
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