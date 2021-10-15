Голливудский актер Тимоти Шаламе, который сыграл главную роль в блокбастере «Дюна», насмешил поведением на съемках нового фильма про Вилли Вонку.

Как передает Politeka.net, 25-летний актер воплотит на экранах образ Вилли Вонки, который ранее прекрасно воплотил Джонни Депп. Уже стартовали съемки фильма, который выйдет на экраны в 2023 году. В сети то и дело появляются забавные фото со съемок.

На одной из фан-страниц в Инстаграм появился кадр, на котором Шаламе пьет воду, которую ему принесла ассистентка.

«Как нужно подавать заявление о приеме на работу по сохранению водного баланса Тимми», - шутливо подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили для своего кумира множество приятных слов.

«Я хочу подать заявку, чтобы носить ему воду», «Я заметил, что он действительно пьет тонну воды, когда появляется на интервью! Я полагаю, это секрет его сияющего лица», «Кто бы мог сыграть лучше Вилли Вонку?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тимоти Шаламе на вечеринке после красной дорожки засветился рядом с Билли Айлиш: «Безумно».

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