Голливудский актер Тимоти Шаламе, который сыграл главную роль в блокбастере «Дюна», насмешил поведением на съемках нового фильма про Вилли Вонку.
Как передает Politeka.net, 25-летний актер воплотит на экранах образ Вилли Вонки, который ранее прекрасно воплотил Джонни Депп. Уже стартовали съемки фильма, который выйдет на экраны в 2023 году. В сети то и дело появляются забавные фото со съемок.
На одной из фан-страниц в Инстаграм появился кадр, на котором Шаламе пьет воду, которую ему принесла ассистентка.
«Как нужно подавать заявление о приеме на работу по сохранению водного баланса Тимми», - шутливо подписали фото авторы аккаунта.
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В комментариях поклонники оставили для своего кумира множество приятных слов.
«Я хочу подать заявку, чтобы носить ему воду», «Я заметил, что он действительно пьет тонну воды, когда появляется на интервью! Я полагаю, это секрет его сияющего лица», «Кто бы мог сыграть лучше Вилли Вонку?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тимоти Шаламе на вечеринке после красной дорожки засветился рядом с Билли Айлиш: «Безумно».
Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе насмешил тайным посланием, дочка Джонни Деппа оценила: подробности.
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