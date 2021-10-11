Американський актор Тімоті Шаламе, зірка "Дюни", справив фурор яскравим кадром в образі відомого кіношного персонажа Віллі Вонки.
25-річний Шаламе поділився першою фотографією в образі Вонки у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Він позував перед камерою в бордовому камзолі та коричневому капелюсі-циліндрі.
"Очікування жахливо, сподіваюся, це скоро закінчиться... 🏭WONKA🍫", - йдеться в підписі.
Так, Шаламе вибрали на головну роль приквела фільму "Чарлі і шоколадна фабрика", вихід якого запланований на літо 2023 року.
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Віллі Вонка - герой з книг Роальда Даля про шоколадну фабрику. Сюжет поки що тримається в секреті, але повідомляється, що він торкнеться ранніх років життя Вонки. Режисером виступив Пол Кінг, відомий по обох картинах "Пригоди Паддінгтона".
У різні роки роль Вонки виконували такі актори, як Джин Вайлдер ("Віллі Вонка і шоколадна фабрика", а також Джонні Депп ("Чарлі в шоколадній фабриці").
Користувачі бурхливо обговорюють подію:
"Я ніколи так не хвилювався, як зараз"
"Віллі Вонка такий милий - Джонні Депп краще"
"Мені буде тепер це сниться"
"Тіммі робить з нас шоколадні плитки 🍫"
"У кінотеатрі буде на що подивитися.🤓🤤"
Нагадаємо, що Тімоті Шаламе вразив видом на червоних доріжках:»вже не хлопчик".
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