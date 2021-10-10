Звезда «Дюны» и «Маленьких женщин», 25-летний голливудский актер Тимоти Шаламе, впечатлил видом на светском мероприятии в компании других знаменитостей.
Как пишет Politeka.net, Тимоти Шаламе является одним из самых перспективных молодых актеров современности. После фильма «Дюна» у него появились тысячи новых поклонниц по всему миру. При этом актер ведет себя достаточно просто и открыто, несмотря на растущую славу.
На одной из фан-страниц появилось фото с вечеринки после одной из красных дорожек. На фото Тимоти сидел рядом с известной певицей Билли Айлиш. Он изобразил смешную гримасу, развеселив поклонников.
«Это такое интересное, грандиозное, красивое и чудесное мероприятие. Это было безумно круто, и я рад, что Тимоти был великолепен», - подписали фото авторы аккаунта.
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В комментариях поклонники оставили массу отзывов, впечатленные видом своего кумира.
«Тимоти, как всегда, самый самый», «Какой смешной», «Интересно, что у него в стакане», «Ну и вид», «Неужели он дружит с Билли?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тимоти Шаламе поразил видом на красных дорожках: «Уже не мальчик».
Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе поразил кадрами, которых ждали миллионы: "Финальный".
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