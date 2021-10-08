Відомий актор з нового фільму "Дюни" Тімоті Шаламе "підірвав" Instagram фінальним трейлером фільму.

Як передає Politeka.net, Тімоті Шаламе є відомим американським актором. Він був лауреатом численних премій, серед яких і Оскар. Нещодавно на екранах кінотеатрів з'явився довгоочікуваний фільм "Дюна", в якому він взяв участь.

Так, на цей раз актор опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах - фінальний трейлер фільму "Дюна" (щоб подивитися трейлет, доскрольте до кінця сторінки).

"Фінальний трейлер дюни! хто бачить цього поганого хлопця в IMAX",- підписав відео Тімоті Шаламе.

Фанати фільму завалили актора приємними коментарями: "Уж бачив і полюбив це, хороша робота, Тіммі!", "Не можу чекати!", "Бачив це двічі! один раз на imax, і це було дивовижно", "Цей фінальний трейлер викликав у мене мурашки по шкірі !!!! Ну ж бо!", "Ви ідеальні в цьому фільмі!".

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