Известный актер из нового фильма "Дюны" Тимоти Шаламе "взорвал" Инстаграм финальным трейлером фильма.

Как передает Politeka.net, Тимоти Шаламе является известным американским актером. Он был лауреатом многочисленных премий, среди которых и Оскар. Недавно на экранах кинотеатров появился долгоожидаемый фильм "Дюна", в котором он принял участие.

Так, на этот раз актер опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах - финальный трейлер фильма "Дюна" (чтобы посмотреть трейлет, доскрольте до конца страницы).

"Финальный трейлер ДЮНЫ! кто видит этого плохого парня в IMAX", - подписал видео Тимоти Шаламе.

Фанаты фильма завалили актера приятными комментариями: "Уже видел и полюбил это, хорошая работа, Тимми!", "Не могу ждать!", " видел это дважды! один раз в imax, и это было потрясающе", " Этот финальный трейлер вызвал у меня мурашки по коже !!!! Давай!", "Вы идеальны в этом фильме!".

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