Американский актер, звезда нашумевшего фильма «Дюна» Тимоти Шаламе показал, как веселится с коллегами по съемкам
Как пишет Politeka.net, 25-летний Тимоти Шаламе поразительно быстро набирает популярность после нескольких успешных ролей в кино. Сегодня он является одним из самых перспективных молодых актеров в Голливуде.
На свежем фото в Инстаграм актер показал, как сходит с ума со своими коллегами по фильму «Дюна». Он сделал забавное селфи, запечатлев на нем также известного актера Джейсона Момоа. Последний пытался спрятаться за шторкой и сильно смеялся.
«Когда по DUNE сходят с ума в Европе, но тебе нужно в туалет», - шутливо подписал фото актер.
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В комментариях поклонники оставили ему массу отзывов и восторженных комплиментов.
«Отличный контент, Тимми», «Да ты король постов в Инстаграм», «Спасибо за это! Очень вдохновляюще!», «Наконец-то что-то интересное», «Ты такой смешной, Тимоти», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тимоти Шаламе ошарашил поведением на красной дорожке: "неблагородно".
Как сообщала Politeka, Шаламе и Зендея из «Дюны» впечатлили нарядами на красной дорожке: «Как Тимми смотрит на нее».
Также Politeka писала, что Тимоти Шаламе впечатлил фото с любимой партнершей: «Идеальная пара».