Американский актер, звезда нашумевшего фильма «Дюна» Тимоти Шаламе показал, как веселится с коллегами по съемкам

Как пишет Politeka.net, 25-летний Тимоти Шаламе поразительно быстро набирает популярность после нескольких успешных ролей в кино. Сегодня он является одним из самых перспективных молодых актеров в Голливуде.

На свежем фото в Инстаграм актер показал, как сходит с ума со своими коллегами по фильму «Дюна». Он сделал забавное селфи, запечатлев на нем также известного актера Джейсона Момоа. Последний пытался спрятаться за шторкой и сильно смеялся.

«Когда по DUNE сходят с ума в Европе, но тебе нужно в туалет», - шутливо подписал фото актер.

В комментариях поклонники оставили ему массу отзывов и восторженных комплиментов.

«Отличный контент, Тимми», «Да ты король постов в Инстаграм», «Спасибо за это! Очень вдохновляюще!», «Наконец-то что-то интересное», «Ты такой смешной, Тимоти», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тимоти Шаламе ошарашил поведением на красной дорожке: "неблагородно".

Как сообщала Politeka, Шаламе и Зендея из «Дюны» впечатлили нарядами на красной дорожке: «Как Тимми смотрит на нее».

Также Politeka писала, что Тимоти Шаламе впечатлил фото с любимой партнершей: «Идеальная пара».