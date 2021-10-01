Американський актор, зірка "Дюни" Тімоті Шаламе засвітився на червоній доріжці зі своєю партнеркою по зйомках, актрисою і співачкою Зендеєю
Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок актора в Instagram з'явилося відео, зняте на одній з червоних доріжок. Журналісти чекали двох головних героїв фільму "Дюна", щоб поспілкуватися з ними. Тімоті вибрав для виходу в світ красивий блакитний костюм. Його волосся традиційно жило своїм життям. Зендея одягла дуже пікантну сукню з оголеною спиною. Було видно, що таке вбрання доставляє стрункій красуні дискомфорт.
"Сумую за цим дуетом", - підписали відео автори аккаунта.
У коментарях шанувальники акторів залишили масу приємних слів.
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"Я теж сумую за ними! Ну що ж, нам потрібно почекати, поки, можливо, з'явиться сезон нагородних шоу і частина 2!", "Я люблю цю пару", "Мені подобається, як Тіммі дивиться на неї, коли проходить повз", "Тіматі, ти-зірка!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Тімоті Шаламе в дивному одязі з'явився на зустрічі з фанатами: «прекрасний в будь-якому вигляді».
Як повідомляла Politeka, Тімоті Шаламе зворушив фотографією з улюбленою партнеркою: "Ідеальна пара".
Також Politeka писала, що Тімоті Шаламе неприємно здивував поведінкою на червоній доріжці.