Американский актер Тимоти Шаламе, который запомнился украинцам по роли в фильме «Дюна», впечатлил яркими образами.

Как передает Politeka.net, 25-летний Тимоти Шаламе за последние несколько лет успел сняться в нескольких успешных картинах. Последний фильм и вовсе был одним из самых ожидаемых во всем мире. В связи со стремительным карьерным взлетом, актер стал очень часто появляться на публике. Каждый его выход на красную дорожку – праздник для поклонников, ведь Тимоти умеет впечатлить внешним видом.

На одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилась подборка самых ярких образов. В основном Шаламе отдает предпочтение стильным костюмам с пиджаками, но бывают и другие интересные наряды.

«Мой разум 24/7», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать невероятный стиль актера и оставлять восторженные отзывы о его внешности.

«Какой же он красавчик», «Это просто бомба», «Лучший», «Его стиль неповторимый», «Как ему удается всегда так круто выглядеть», «Моя любовь», «Уже не мальчик, а мужчина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тимоти Шаламе впечатлил видом с любимой партнершей: «Идеальная пара».

Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе засветился с прической «ежиком»: «Ангельский стиль».

Также Politeka писала, что Тимоти Шаламе знатно повеселился с Джейсоном Момоа: «Что-то интересное».