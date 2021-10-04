Американський актор Тімоті Шаламе, який став головною зіркою фільму "Дюна", вразив незвичайною стильною зачіскою, зачарувавши своїх прихильниць

Як повідомляє Politeka.net, 25-річний Тімоті Шаламе сьогодні є одним з найвідоміших і затребуваних акторів нового покоління. Він знявся відразу в декількох успішних проектах, що дозволило йому здобути світову славу.

На одній з фан-сторінок показали, як виглядав актор до зйомок в «Дюні». Він позував з мокрим волоссям, демонструючи незвичайну зачіску "їжачок". Тімоті запустив руки в волосся, що зробило його образ ще більш гарячим.

"Почалася епоха Тіммі", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів своєму кумиру.

"Ангельський стиль", "Левіафан", "Які фотографії гарні", «Ця зачіска йому дуже пасує", "Навіщо він почав відрощувати волосся?", "Який милий", "Просто красень", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе викликав захват кадром з відомою актрисою: "Ідеальна пара".

Як повідомляла Politeka, Тімоті Шаламе показав, як веселиться з Джейсоном Момоа: "щось цікаве".

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