Американський актор, зірка гучного фільму "Дюна" Тімоті Шаламе показав, як веселиться з колегами по зйомках

Як пише Politeka.net, 25-річний Тімоті Шаламе разюче швидко набирає популярність після кількох успішних ролей у кіно. Сьогодні він є одним з найперспективніших молодих акторів у Голлівуді.

На свіжому фото в Instagram актор показав, як божеволіє зі своїми колегами по фільму «Дюна». Він зробив кумедне селфі, показавши на ньому також відомого актора Джейсона Момоа. Останній намагався сховатися за шторкою і сильно сміявся.

"Коли по DUNE сходять з розуму в Європі, але тобі потрібно в туалет", - жартівливо підписав фото актор.

У коментарях шанувальники залишили йому масу відгуків і захоплених компліментів.

"Відмінний контент, Тіммі", "Та ти король постів в Instagram", "Спасибі за це! Дуже надихаюче!", "Нарешті щось цікаве", "Ти такий смішний, Тімоті", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе ошелешив поведінкою на червоній доріжці: "неблагородно".

Як повідомляла Politeka, Шаламе і Зендея з "Дюни" вразили нарядами на червоній доріжці: "Як Тіммі дивиться на неї".

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