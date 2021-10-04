Американский актер Тимоти Шаламе, который стал главной звездой фильма «Дюна», впечатлил необычной стильной прической, очаровав своих поклонниц

Как сообщает Politeka.net, 25-летний Тимоти Шаламе сегодня является одним из самых известных и востребованных актеров нового поколения. Он снялся сразу в нескольких успешных проектах, что позволило ему заполучить мировую славу.

На одной из фан-страничек показали, как выглядел актер до съемок в «Дюне». Он позировал с мокрыми волосами, демонстрируя необычную прическу «ежик». Тимоти запустил руки в волосы, что сделало его образ еще более горячим.

«Началась эпоха Тимми», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов своему кумиру.

«Ангельский стиль», «Левиафан», «Какие фотографии красивые», «Эта прическа ему очень идет», «Зачем он начал отращивать волосы?», «Какой милый», «Просто красавчик», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тимоти Шаламе вызвал восторг кадром с известной актрисой: «Идеальная пара».

Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе показал, как веселится с Джейсоном Момоа: «Что-то интересное».

Также Politeka писала, что Шаламе и Зендея впечатлили видом на красной дорожке: «Нравится, как Тимми смотрит на нее».