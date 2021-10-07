Звезда «Дюны» Тимоти Шаламе, который сегодня является одним из самых популярных молодых голливудских актеров, поразил своим искренним поведением при встрече с поклонниками.

Как сообщает Politeka.net, 25-летний Шаламе с каждым годом становится все более популярным. После фильма «Дюна» его фан-база по всему миру увеличилась в несколько раз. При этом парень ведет себя достаточно просто и при встрече с поклонниками очень открыт.

На одной из фан-страниц девушка поделилась кадрами, на которых обнимается и фотографируется с актером. Она призналась, что эта встреча заставила ее плакать от счастья.

«О, не обращайте на меня внимания, я просто плачу от того факта, что прошло три года с тех пор, как я видела Тимми в последний раз. С нетерпением жду нашего воссоединения», - подписала фото автор фан-аккаунта.

В комментариях поклонники стали поддерживать фанатку отзывами и комплиментами.

«Вы скоро воссоединитесь», «Даже если это было так давно, это такие прекрасные фотографии и воспоминания. Я автоматически улыбаюсь, когда вижу их», «Ты счастливица», «Я так завидую, он так хорошо выглядит», - пишут пользователи сети.

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