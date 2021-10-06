Американський актор Тімоті Шаламе, який запам'ятався українцям за роллю у фільмі "Дюна", вразив яскравими образами.
Як передає Politeka.net, 25-річний Тімоті Шаламе за останні кілька років встиг знятися в декількох успішних картинах. Останній фільм і зовсім був одним з найбільш очікуваних у всьому світі. У зв'язку зі стрімким кар'єрним зльотом, актор став дуже часто з'являтися на публіці. Кожен його вихід на червону доріжку – свято для шанувальників, адже Тімоті вміє вразити зовнішнім виглядом.
На одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилася добірка найяскравіших образів. В основному Шаламе віддає перевагу стильним костюмам з піджаками, але бувають і інші цікаві наряди.
"Мій розум 24/7", - підписали відео автори аккаунта.
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У коментарях шанувальники стали обговорювати неймовірний стиль актора і залишати захоплені відгуки про його зовнішність.
"Який же він красень", «Це просто бомба», «Кращий», «його стиль неповторний», «як йому вдається завжди так круто виглядати», «Моя любов», "вже не хлопчик, а чоловік", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Тімоті Шаламе вразив виглядом з коханою партнеркою: "Ідеальна пара".
Як повідомляла Politeka, Тімоті Шаламе засвітився з зачіскою "їжачком": "Ангельський стиль".
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