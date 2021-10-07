Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе, який сьогодні є одним з найпопулярніших молодих голлівудських акторів, вразив своєю щирою поведінкою при зустрічі з шанувальниками.
Як повідомляє Politeka.net, 25-річний Шаламе з кожним роком стає все більш популярним. Після фільму "Дюна" його фан-база по всьому світу збільшилася в кілька разів. При цьому хлопець поводиться досить просто і при зустрічі з шанувальниками дуже відкритий.
На одній з фан-сторінок дівчина поділилася кадрами, на яких обіймається і фотографується з актором. Вона зізналася, що ця зустріч змусила її плакати від щастя.
"О, не звертайте на мене уваги, Я просто плачу від того факту, що минуло три роки з тих пір, як я бачила Тіммі в останній раз. З нетерпінням чекаю нашого возз'єднання", - підписала фото автор фан-аккаунта.
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У коментарях шанувальники стали підтримувати фанатку відгуками і компліментами.
"Ви скоро возз'єднаєтеся", "Навіть якщо це було так давно, це такі прекрасні фотографії та спогади. Я автоматично посміхаюся, коли бачу їх", «ти щасливиця», «я так заздрю, він так добре виглядає», - пишуть користувачі Мережі.
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