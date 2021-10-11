"В кинотеатре будет на что посмотреть"

Американский актер Тимоти Шаламе, звезда "Дюны", произвел фурор ярким кадром в образе известного киношного персонажа Вилли Вонки.

25-летний Шаламе поделился первой фотографией в образе Вонки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Он позировал перед камерой в бордовом камзоле и коричневой шляпе-цилиндре.

"Ожидание ужасно, надеюсь, это скоро закончится... 🏭WONKA🍫", - говорится в подписи.

Так, Шаламе выбрали на главную роль приквела фильма «Чарли и шоколадная фабрика», выход которого запланирован на лето 2023 года.

Вилли Вонка — герой из книг Роальда Даля о шоколадной фабрике. Сюжет пока что держится в секрете, но сообщается, что он поведает о ранних годах жизни Вонки. Режиссером выступил Пол Кинг, известный по обеим картинам «Приключения Паддингтона».

В разные годы роль Вонки исполняли такие актеры, как Джин Уайлдер («Вилли Вонка и шоколадная фабрика»", а также Джонни Депп («Чарли в шоколадной фабрике»).

Пользователи бурно обсуждают событие:

"Я никогда так не волновался, как сейчас"

"Вилли Вонка такой милый - Джонни Депп лучше"

"Мне будет теперь это снится"

"Тимми делает из нас шоколадные плитки 🍫"

"В кинотеатре будет на что посмотреть.🤓🤤"

Напомним, что Тимоти Шаламе поразил видом на красных дорожках: «Уже не мальчик».

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