Американский актер Тимоти Шаламе, звезда "Дюны", произвел фурор ярким кадром в образе известного киношного персонажа Вилли Вонки.
25-летний Шаламе поделился первой фотографией в образе Вонки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Он позировал перед камерой в бордовом камзоле и коричневой шляпе-цилиндре.
"Ожидание ужасно, надеюсь, это скоро закончится... 🏭WONKA🍫", - говорится в подписи.
Так, Шаламе выбрали на главную роль приквела фильма «Чарли и шоколадная фабрика», выход которого запланирован на лето 2023 года.
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Вилли Вонка — герой из книг Роальда Даля о шоколадной фабрике. Сюжет пока что держится в секрете, но сообщается, что он поведает о ранних годах жизни Вонки. Режиссером выступил Пол Кинг, известный по обеим картинам «Приключения Паддингтона».
В разные годы роль Вонки исполняли такие актеры, как Джин Уайлдер («Вилли Вонка и шоколадная фабрика»", а также Джонни Депп («Чарли в шоколадной фабрике»).
Пользователи бурно обсуждают событие:
"Я никогда так не волновался, как сейчас"
"Вилли Вонка такой милый - Джонни Депп лучше"
"Мне будет теперь это снится"
"Тимми делает из нас шоколадные плитки 🍫"
"В кинотеатре будет на что посмотреть.🤓🤤"
Напомним, что Тимоти Шаламе поразил видом на красных дорожках: «Уже не мальчик».
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