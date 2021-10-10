Зірка "Дюни" і "Маленьких жінок", 25-річний голлівудський актор Тімоті Шаламе, вразив видом на світському заході в компанії інших знаменитостей.

Як пише Politeka.net, Тімоті Шаламе є одним з найперспективніших молодих акторів сучасності. Після фільму "Дюна" у нього з'явилися тисячі нових прихильниць по всьому світу. При цьому актор поводиться досить просто і відкрито, незважаючи на зростаючу славу.

На одній з фан-сторінок з'явилося фото з вечірки після однієї з червоних доріжок. На фото Тімоті сидів поруч з відомою співачкою Біллі Айліш. Він зобразив смішну гримасу, розвеселивши шанувальників.

"Це такий цікавий, грандіозний, красивий і чудовий захід. Це було шалено круто, і я радий, що Тімоті був чудовий", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків, вражені виглядом свого кумира.

"Тімоті, як завжди, самий самий", "Який смішний", «цікаво, що у нього в склянці», "Ну і вид", "Невже він дружить з Біллі?",- пишуть користувачі Мережі.

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