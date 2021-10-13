Зірка "Дюни" і "Маленьких жінок", популярний молодий актор Тімоті Шаламе, спантеличив таємним посланням французькою мовою, яке прийшло йому від сусідів.

Як передає Politeka.net, в Instagram 25-річний актор опублікував фото, на якому був листочок з написом, прив'язаний до мотузки. Судячи зі знімка, записку спустили йому через вікно.

"Це занадто, ти нас бісиш", - було написано на папері.

У коментарях шанувальники залишили своєму кумиру масу відгуків на його кумедний пост.

"Я забув, що ти добре говориш по-французьки, це прекрасно", "Вони круто виглядають, твої сусіди", «Ах, наші дорогі французькі друзі», "Всі фанати після того, як ми почули, як ви співаєте під час репетицій Wonka", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що на пост Шаламе відреагувала його колишня дівчина, дочка голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз. Як відомо, зіркова парочка зустрічалася з 2018 по 2020 рік. Їхні стосунки зав'язалися на зйомках фільму «Король». До речі, в 2023 році на екрани повинен вийти фільм «Віллі Вонка», в якому Тімоті Шаламе виконає роль, яку раніше втілив на екранах Джонні Депп. У Мережі вже з'явилися знімки Шаламе в цьому образі.

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