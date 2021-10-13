Звезда «Дюны» и «Маленьких женщин», популярный молодой актер Тимоти Шаламе, озадачил тайным посланием на французском языке, которое пришло ему от соседей.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм 25-летний актер опубликовал фото, на котором был листочек с надписью, привязанный к веревке. Судя по снимку, записку спустили ему через окно.
«Это слишком, ты нас бесишь», - было написано на бумаге.
В комментариях поклонники оставили своему кумиру массу отзывов на его забавный пост.
«Я забыл, что ты хорошо говоришь по-французски, это прекрасно», «Они круто выглядят, твои соседи», «Ах, наши дорогие французские друзья», «Все фанаты после того, как мы услышали, как вы поете во время репетиций Wonka», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что на пост Шаламе отреагировала его бывшая девушка, дочка голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз. Как известно, звездная парочка встречалась с 2018 по 2020 год. Их отношения завязались на съемках фильма «Король». Кстати, в 2023 году на экраны должен выйти фильм «Вилли Вонка», в котором Тимоти Шаламе исполнит роль, которую ранее воплотил на экранах Джонни Депп. В сети уже появились снимки Шаламе в этом образе.
Напомним, что Тимоти Шаламе впечатлил кадрами, которых фанаты ждали с нетерпением: "Финальный трейлер".
Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки, кадры.
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