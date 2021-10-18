Голливудский актер Тимоти Шаламе в компании американской актрисы и певицы Зендеи появился на очередной премьере фильма «Дюна» в Великобритании.
Как сообщает Politeka.net, в одном из новостных пабликов в Инстаграм появились фото звезд, сделанные перед очередным мероприятием, которое было посвящено нашумевшему фильму «Дюна». Для выхода в свет исполнители главных ролей выбрали весьма эпатажные наряды. Тимоти надел бело-голубой костюм дерзкой расцветки, а Зендея надела необычный топ из кольчуги и юбку с разрезом.
«Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа и другие звезды фильма Дюна прилетели в Лондон на очередную премьеру картины», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники оставили массу приятных слов.
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«Какая же Зендея женственная и красивая», «Тимми, ну нельзя быть таким», «Фильм классный, несмотря на привычный пафос , мол мы - избранные) буду ждать вторую часть», «Тимоти очень классный, какой-то одухотворенный взгляд, девушка тоже норм, но ничего особенного», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тимоти Шаламе впечатлил кадрами в образе Вилли Вонки.
Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе насмешил сеть странным поведением на съемках.
Также Politeka писала, что Тимоти Шаламе удивил тайным посланием, дочка Джонни Деппа оценила: «Это слишком…».