Голлівудський актор Тімоті Шаламе, який зіграв головну роль у блокбастері "Дюна", насмішив поведінкою на зйомках нового фільму про Віллі Вонку.

Як передає Politeka.net, 25-річний актор втілить на екранах образ Віллі Вонки, який раніше чудово втілив Джонні Депп. Вже стартували зйомки фільму, який вийде на екрани в 2023 році. У мережі раз у раз з'являються кумедні фото зі зйомок.

На одній з фан-сторінок в Instagram з'явився кадр, на якому Шаламе п'є воду, яку йому принесла асистентка.

«Як потрібно подавати заяву про прийом на роботу зі збереження водного балансу Тіммі», - жартівливо підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили для свого кумира безліч приємних слів.

"Я хочу подати заявку, щоб носити йому воду", "Я помітив, що він дійсно п'є тонну води, коли з'являється на інтерв'ю! Я думаю, це секрет його сяючого обличчя", "Хто б міг зіграти краще Віллі Вонку?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе на вечірці після червоної доріжки засвітився поруч з Біллі Айліш: "Шалено".

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