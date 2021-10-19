Актер Тимоти Шаламе и его коллега из "Дюны" певица Зендея сорвали овации, появившись на красной дорожке в Лондоне.

Парочка вместе с другими актерами из "Дюны" побывали на очередной премьере этой нашумевшей картины. Как известно, 25-летний Шаламе и его ровесница Зендея подружились во время съемок и продолжают быть хорошими приятелями после выхода "Дюны".

На дорожке они вели себя непринужденно и раскрепощенно: улыбались, смеялись и даже исполнили танец. Шаламе поделился одним из сочных кадров у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Зендая позировала в длинном белом платье Rick Owens со шлейфом, а ее партнер по съемочной площадке выбрал черный костюм Alexander McQueen.

"Дюна уже здесь", - подписал кадр Тимоти.

Публика с энтузиазмом комментирует увиденное:

"Не хватает комплиментов, чтобы описать, насколько идеальна Дюна и ты ♥"

"пришлось трижды проверить, что это вы, а не фанатский аккаунт 😅"

"Представьте, что вам никогда не приходилось выбирать картинку, на которой один из вас хорошо выглядит, а другой - нет"

"Мой король и королева"

"Я вижу только двух хороших друзей😌"

"Вы, ребята, прекрасно выглядите, горжусь вами".

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