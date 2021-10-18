Голлівудський актор Тімоті Шаламе у компанії американської актриси і співачки Зендеї з'явився на черговій прем'єрі фільму «Дюна» у Великобританії.

Як повідомляє Politeka.net, в одному з новинних пабліків в Instagram з'явилися фото зірок, зроблені перед черговим заходом, який було присвячено гучному фільму «Дюна». Для виходу в світ виконавці головних ролей вибрали вельми епатажні вбрання. Тімоті надів біло-блакитний костюм зухвалого забарвлення, а Зендея одягла незвичайний топ з кольчуги і спідницю з розрізом.

"Тімоті Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа та інші зірки фільму Дюна прилетіли в Лондон на чергову прем'єру картини", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів.

"Яка ж Зендея жіночна і красива", «Тіммі, ну не можна бути таким», «фільм класний , незважаючи на звичний пафос, мовляв ми - обрані) буду чекати другу частину», "Тімоті дуже класний, якийсь одухотворений погляд, дівчина теж норм, але нічого особливого",-пишуть користувачі Мережі.

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