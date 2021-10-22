Два суперактера Тимоти Шаламе и Джейсон Момоа, которые сейчас на пике славы после фильмов "Дюна" и "Аквамен", засветились вместе на одном любопытном кадре.

Так, Шаламе опубликовал в своих "сториз" в Инстаграм общее фото с коллегой по съемочной площадке "Дюны" Джейсоном Момоа. Тимоти показал, как они выглядят в обычной жизни, передает Politeka.net.

Если с Шаламе все понятно, то вот Момоа, которому достаются в основном роли воинственных брутальных красавцев, удивил внешним видом. Джейсон позировал в светлой рубашке и джинсах с высокой талией на пуговицах. Женская сумочка, очки, подвеска и перстень дополнили его образ. Актер, возвышающийся над Шаламе, будто скала, положил руку ему на плечо и вздернул подбородок. Тимоти тоже пытался выглядеть "крутым", сложив пальцы в "пистолет".

Отметим, 42-летний Момоа, актер родом из Гавайев, прославился ролями в фантастических боевиках и фэнтези, таких как «Конан-варвар», «Игра престолов», «Аквамен», «Звёздные врата: Атлантида».

Карьера 25-летнего Тимоти Шаламе стартовала с роли в сериале "Родина". После чего он дебютировал в полнометражном кино в картине «Мужчины, женщины и дети» и впоследствии появился в научно-фантастическом фильме «Интерстеллар». Недавно стало известно, что после "Дюны" Шаламе исполнит главную роль в фильме «Чарли и шоколадная фабрика», где сыграет Вилли Вонку.

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