Голливудский актер Тимоти Шаламе, который стал невероятно популярным по всему миру после фильма «Дюна», показал закулисье последних картин, в которых он снимался.

Как пишет Politeka.net, в 2021 году вышло сразу три фильма с участием актера. Он снялся в «Дюне», комедии «Не смотрите наверх», а также в фильме Уэса Андерсона «Французский вестник». На свежих фото, которые 25-летний актер опубликовал в сети, он позировал с именитыми режиссерами. На одном кадре лохматый Тимоти сидел на столе рядом с Андерсоном, а на втором – смотрел на свою работу с режиссером «Дюны».

«С Уэсом на съемках TFD и Денисом на съемках DUNE», - подписал фото актер.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и отзывов о его странной прическе на первом фото.

«Что с прической?», «Поздравляю с успехом!», «Так горжусь тобой, Тимми», «Какой ты талантливый», «Мой любимый актер», «Как мило», «Какой лохматый», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тимоти Шаламе и Зендея поразили видом на красной дорожке: "Король и королева".

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