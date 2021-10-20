Голлівудський 25-річний актор Тімоті Шаламе, який підкорив мільйони сердець, знявшись у фільмі "Дюна", змусив прихильниць пищати від захвату.

Як повідомляє Politeka.net, світова прем'єра "Дюни" відбулася 3 вересня, але в кінотеатрах фільм виходив у різний час. Українці вже встигли подивитися фільм, а ось американці побачать його тільки з 22 жовтня. У зв'язку з майбутньою прем'єрою, зірки фільму вирушили до Голлівуду.

Тим часом, шанувальники в мережі публікують найяскравіші кадри з фільму, передчуваючи прем'єру. На одній з американських фан-сторінок зірки з'явився кадр, на якому Тімоті Шаламе позував у брутальному образі з фільму.

У коментарях шанувальниці прийшли в захват від побаченого.

"Кращий з кращих", "Я вже дивився цей фільм, і це було чортовськи чудово", "Я вже бачив це 4 рази! У нас він випущений 16 вересня», «який милий», «він просто неймовірний актор», «Образ бомба», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе насмішив поведінкою на зйомках фільму про Віллі Вонку.

Як повідомляла Politeka, Тімоті Шаламе і Зендея підкорили видом на червоній доріжці: "Король і королева".

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