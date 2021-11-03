Известный молодой актер, звезда «Дюны» Тимоти Шаламе удивил внешним видом в компании двух голливудских звезд, в очередной раз заставив говорить о себе.

Как передает Politeka.net, 2021 год стал для актера очень насыщенным. На экраны вышел блокбастер «Дюна», который заставил говорить о молодом актере весь мир. Чуть позже в кино вышел фильм легендарного режиссера Уэса Андерсона «Французский вестник», в котором также засветился 25-летний Шаламе.

К концу года на экранах появится еще один фильм с его участием. Компанию молодому актеру составят два оскароносных актера - Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо. В Инстаграм появился новый кадр из фильма, в котором появится звездная троица.

Известно, что фильм «Не смотри вверх» - это комедия в жанре политической сатиры. Тимоти Шаламе исполнит в фильме очень необычную роль. На фото он появился с длинными заросшими волосами и в странной одежде.

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