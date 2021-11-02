Відомий 25-річний актор, зірка "Дюни" і "Маленьких жінок" Тімоті Шаламе несподівано втілив в життя ще один образ Джонні Деппа, викликавши захват в мережі.

Як пише Politeka.net, зараз Шаламе бере участь у зйомках фільму про Віллі Вонку, де він зіграє головного персонажа в юності. Як відомо, раніше цього героя втілив на екрані голлівудський актор Джонні Депп.

Днями в мережі з'явилася реклама автомобіля, в якій Шаламе замахнувся на ще один легендарний образ Деппа – головного героя фільму «Едвард руки-ножиці». Він з'явився в рекламі разом з актрисою Вайноною Райдер, яка зіграла у фільмі кохану Деппа. За сюжетом реклами Шаламе грав сина Едварда - Едгара. У нього були такі ж руки-ножиці і виглядав він дуже схоже.

"Щасливого Хеллоуїна! Насолодіться цим милим і теплим роликом Кадилак з Тімоті Шаламе і Вайноною Райдер", - підписали відео автори аккаунта.

Відзначимо, що шанувальники в мережі прийшли в захват від цієї реклами.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе і Зендея підкорили образами на червоній доріжці: "Король і королева".

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