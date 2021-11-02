Известный 25-летний актер, звезда «Дюны» и «Маленьких женщин» Тимоти Шаламе неожиданно воплотил в жизнь еще один образ Джонни Деппа, вызвав восторг в сети.

Как пишет Politeka.net, сейчас Шаламе участвует в съемках фильма о Вилли Вонке, где он сыграет главного персонажа в юности. Как известно, ранее этого героя воплотил на экране голливудский актер Джонни Депп.

На днях в сети появилась реклама автомобиля, в которой Шаламе замахнулся на еще один легендарный образ Деппа – главного героя фильма «Эдвард руки-ножницы». Он появился в рекламе вместе с актрисой Вайноной Райдер, которая сыграла в фильме возлюбленную Деппа. По сюжету рекламы Шаламе играл сына Эдварда – Эдгара. У него были такие же руки-ножницы и выглядел он очень похоже.

«Счастливого Хэллоуина! Насладитесь этим милым и тёплым роликом Кадиллак с Тимоти Шаламе и Вайноной Райдер», - подписали видео авторы аккаунта.

Отметим, что поклонники в сети пришли в восторг от этой рекламы.

Напомним, что Тимоти Шаламе и Зендея покорили образами на красной дорожке: "Король и королева".

А еще Politeka писала, что Тимоти Шаламе впечатлил видом на съемках: «Что с прической?».

Также Politeka сообщала, что Тимоти Шаламе в брутальном образе впечатлил поклонниц: «Просто невероятный».