Відома українська співачка Ірина Білик вирішила "побешкетувати" і приміряла провокаційне вбрання, поділившись відповідним фото з шанувальниками.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
У публікації Білик показала фото, на якому постала у вельми сміливому вбранні. На ній був на перший погляд строгий чорний костюм з піджака і вузької спідниці в тонку білу смужку.
Однак одна деталь вбрання вибивалася з образу: на грудях співачки красувалися два великих металевих конуса. Варто відзначити, що раніше таку деталь у своїх сценічних образах використовувала інша українська співачка – Оля Полякова.
Доповнили образ Білик колготи в сіточку, шкіряні рукавички з відкритими пальцями і макіяж з яскраво-червоною помадою.
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"Є величезне бажання побешкетувати. Хто зі мною?",- підписала знімок співачка, супроводивши пост хештегом зі словами: "Вечір перестає бути млосним".
Шанувальники Білик бурхливо відреагували на її публікацію.
"Я можу", "мене візьми Іруся", "Мадонна!", "Я з тобою моя красуня", "побешкетувати я завжди за!", "я! що робимо? як пустувати будемо?", "Та хто ж викрадеться за такою зіркою.!?? Всі стухнут поруч!", "Ах, яка жінка", - пишуть люди.
Нагадаємо, син Ірини Білик зворушив посланням до батька після розлучення батьків.
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