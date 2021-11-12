Известная украинская певица Ирина Билык решила «пошалить» и примерила провокационный наряд, поделившись соответствующим фото с поклонниками.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В публикации Билык показала фото, на котором предстала в весьма смелом наряде. На ней был на первый взгляд строгий черный костюм из пиджака и узкой юбки в тонкую белую полоску.

Однако одна деталь наряда выбивалась из образа: на груди певицы красовались два больших металлических конуса. Стоит отметить, что ранее такую деталь в своих сценических образах использовала другая украинская певица – Оля Полякова.

Дополнили образ Билык колготы в сеточку, кожаные перчатки с открытыми пальцами и макияж с ярко-красной помадой.

«Есть огромное желание пошалить. Кто со мной?», - подписала снимок певица, сопроводив пост хэштегом со словами: «вечер перестает быть томным».

Поклонники Билык бурно отреагировали на ее публикацию.

«Я могу», «Меня возьми Ируся», «Мадонна!», «Я с тобой моя красавица», «Пошалить я всегда за!», «я! что делаем? как шалить будем?», «Да кто ж угонится за такой ЗВЕЗДОЙ.!?? Все стухнут рядом!», «Ах, какая женщина», - пишут люди.

Напомним, сын Ирины Билык растрогал посланием к отцу после развода родителей.

Как сообщала Politeka, Билык обманула всех удачной маскировкой и показала свой новый образ.

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