Известная певица Ирина Билык пришла на рынок в «маскировке» и показала своих «сообщников», покрасовавшись образом простой украиночки на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, звезда показала поклонникам свое новое преображение в серии Сториз.

На кадрах Билык предстала в плотной тканевой маске, капюшоне и больших очках. Таким образом, большая часть лица певицы была закрыта, что делало ее неузнаваемой.

Как выяснилась, такая маскировка понадобилась Билык для визита на рынок.

«Я замаскировалась, дорогие друзья. Сегодня я на рынке – сосед привез. Это мой «муж» - Володя, я – Анжела Петровна, это – наши кумовья», - рассказала певица, показывая сначала себя, а затем сопровождавших ее мужчин.

Звезда пояснила, что ей нужно было купить мясо для шашлыков, поэтому она решила выбраться на рынок. А маскировка, очевидно, понадобилась для того, чтобы скрыться от нежелательного внимания.

«Буду покупать мясо на шашлычок…для гостей. Ведь я настоящая украиночка. Никто не догадывается, что это я – Ирина Билык», - подытожила свой рассказ звезда.

Напомним, Дикусар предстал перед своей экс-женой Билык с юной красавицей, видео реакции.

Как сообщала Politeka, Билык решила затмить всех ярким нарядом перед шоу "Маскарад".

Также Politeka писала, что Поляковой пришлось целовать руки Билык, вымаливая прощение за оскорбление.