Кілька днів тому був скоєний напад на музичного продюсера і композитора Миколу Журавльова - солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька звернулася до українців.

Чотири дні тому аранжувальник повідомив у своєму Instagram, що його побили в під'їзді власного будинку, передає Politeka.net.

За словами Журавльова, у нього діагностували переломи черепа і носа. Також йому зашили підборіддя, і він не бачить одним оком. Через місяць продюсеру збираються встановити пластину в голову.

Відомо, що композитор працював з такими групами, як: Nikita, Dilemma та іншими, крім того, він працював над музикою для пісні "М'ята" гурту KAZKA. Солістка останньої групи, Олександра Зарицька, у своєму сторі в Instagram закликала українців допомогти потерпілому.

"Наша група дійсно в шоці! Дуже шкода, що в світі досі залишається стільки насильства. Ми сподіваємося, що Микола скоро одужає. А також щиро переживаємо за нього, тому закликаємо приєднатися до нас і підтримати талановитого аранжувальника і автора прекрасних пісень", - написала зірка.

Зазначимо, Журавльов поки не розкриває подробиці нападу. Пару днів тому в своєму Instagram потерпілий повідомив, що не встає з ліжка, а лікар рекомендує йому ще два тижні ніяких відвідувачів, подразників і переживань.

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