Несколько дней назад было совершено нападение на музыкального продюсера и композитора Николая Журавлева - солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая обратилась к украинцам.

Четыре дня назад аранжировщик сообщил в своем Инстаграм, что его избили в подъезде собственного дома, передает Politeka.net.

По словам Журавлева, у него диагностировали переломы черепа и носа. Также ему зашили подбородок, и он не видит одним глазом. Через месяц продюсеру собираются установить пластину в голову.

Известно, что композитор работал с такими группами, как: Nikita, Dilemma и другими, кроме того, он работал над музыкой для песни "М'ята" группы KAZKA. Солистка последней группы, Александра Зарицкая, в своем стори в Инстаграм призвала украинцев помочь пострадавшему.

"Наша группа действительно в шоке! Очень жаль, что в мире до сих пор остается столько насилия. Мы надеемся, что Николай скоро выздоровеет. А также искренне переживаем за него, поэтому призываем присоединиться к нам и поддержать талантливого аранжировщика и автора прекрасных песен", - написала звезда.

Отметим, Журавлев пока не раскрывает подробности нападения. Пару дней назад в своем Инстаграм пострадавший сообщил, что не встает с койки, а врач рекомендует ему еще две недели никаких посетителей, раздражителей и переживаний.

Напомним, украинского продюсера, работающего с KAZKA, сильно избили в подъезде

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