Задержан подозреваемый в нанесении увечий украинскому продюсеру и композитору Николаю Журавлеву, работавшему с группой KAZKA.

Инцидент произошел 8 ноября в Киеве в доме по пр. Победы, где живет Журавлев. Композитор поднялся к соседям, которые устроили шумное веселье, чтобы попросить их вести себя потише в вечернее время, но нарвался на тумаки. Один из дебоширов нанес музыканту сокрушительный удар в голову.

У Журавлева диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец Луганщины, говорится в сообщении пресс-службы полиции. Кроме того, с заявлениями обратились еще несколько человек, которые также получили телесные повреждения во время конфликта.

По факту начато три уголовных производства. Задержанному уже сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Журавлев опубликовал в Инстаграм фото из больничной палаты и рассказал о своем состоянии:

"Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме", – поделился композитор KAZKA.



Парню сделали операцию по удалению поврежденных костей черепа, а через месяц ему снова ложиться под нож - чтобы вживить в голову пластину.

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