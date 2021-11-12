Відома співачка Оля Полякова вразила гарячими кадрами з розкішного Мальдівського відпочинку, які зробила її дочка.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка і Зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова нещодавно вирушила з доньками на Мальдіви. За словами зірки, це її улюблене місце відпочинку, з яким не зрівняється жоден курорт. У своєму Instagram артистка раз у раз постить спекотні кадри з розкішної відпустки, демонструючи ідеальне тіло в купальниках.

Так, цього разу Оля виклала в мережі чергову порцію жарких знімків на пляжі, які зробила її молодша дочка – 10-річна Аліса. Як видно, у дівчинки справжній талант до зйомки, адже фото вийшли просто фантастичні. На них Оля відображена в крихітному темному купальнику, який разом з позами тільки підкреслив ідеальне рельєфне тіло зірки.

У підписі до публікації Полякова написала: "Підріс фотограф! 1 2 3 4? Це прям для неї важливо!". Користувачі тут же почали коментувати нові знімки зірки, засинаючи її компліментами: "Богиня", "Відчувається фотошоп в зоні черевних м'язів", "Коли ти на фото, вони всі прекрасні", "Богиня краси", "Красуня", "Аліса молодець".

Нагадаємо, Полякова зізналася, що псує розкішний відпочинок на Мальдівах: "Весь час щось вирішую...".

Як повідомляла Politeka, Полякова показала в маленькому купальнику, як кайфує на Мальдівах: кадри з відпочинку.

Також Politeka писала, що Полякова показала, чим зайнята старша дочка на Мальдівах: "Ох, як ти дуєш...".