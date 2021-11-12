Український співак Володимир Дантес вирішив використати хитрість для того, щоб помститися своїй дружині Наді Дорофєєвій, і звернувся до українців за порадою.

Раніше в зірковій родині назріла справжня "війна". Дорофєєва в своїх сторіз пожартувала над чоловіком через занадто маленьких губ, а той придумав, як їй помститися. Так Дантес заявив, що дуже хоче завести собаку на зло дружині, яка активно виступає проти цього.

Як пише Politeka.net, у нових сторіз Володимир знову повернувся до цієї ідеї. Цього разу співак вирішив використати хитрість, щоб умовити свою дружину завести собаку.

На кадрах Дантес показався в магазині біля прилавка з повідцями, нашийниками та іншими аксесуарами для собак.

"Друзі, є питаннячко. Так як Надя проти поки собаки, Скажіть, а якщо я куплю спочатку поводок, нашийник або якісь там Гребінці ... може потихеньку збирати все для собаки?", - поцікавився у передплатників співак.

Судячи з усього, ідея завести чотириногого друга ніяк його не покидає, незважаючи на протести Дорофєєвої.

Нагадаємо, Дантес знайшов нестандартний спосіб помститися Наді Дорофєєвій за приниження.

Як повідомляла Politeka, кошлатий Володимир Дантес здивував незвичайним визнанням в машині.

Також Politeka писала, що Дорофєєва після серйозного отруєння заговорила про своє самопочуття.